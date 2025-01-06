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Akdeniz’i kirletenlere 103 milyon TL ceza

Güncelleme Tarihi:

#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Elektronik Gemi Denetleme Sistemi#Akdeniz Kirlilik
Akdeniz’i kirletenlere 103 milyon TL ceza
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2025 07:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz’in denizini temiz tutabilmek amacıyla 5 Temmuz 2023 tarihinde Elektronik Gemi Denetleme Sistemi’ni (EGDS) hayata geçirmişti.

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Sistem kapsamında 22 ayrı noktaya 40X optik büyüme özelliğine sahip PTZ kameralar ve otomatik tanıma sistemine sahip termal kameralar ile Balıkçı Barınağı üzerinde 90 mil menzilli su üstü radarı kuruldu. Yaklaşık 3 kilometrelik mesafeden net ve yakın görüntü alabilen kameralar ile denizleri kirleten gemiler anında tespit ediliyor.

EGDS ile 2024 yılında 83 gemi kaynaklı deniz kirliliğine toplamda 103 milyon 363 bin 641 TL idari para cezası uygulandı. EGDS sisteminin devreye girdiği 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren toplamda 134 milyon 234 bin 62 TL ceza uygulandı. Büyükşehir Belediyesi, gemi kaynaklı deniz kirliliğine yönelik cezalardan elde edilen geliri çevre projelerinde değerlendirdi.

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#Antalya Büyükşehir Belediyesi#Elektronik Gemi Denetleme Sistemi#Akdeniz Kirlilik

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