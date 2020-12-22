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Uğur ERGAN/ ANKARA
Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Akdeniz’e ‘Kaplan Pençesi’

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Akdeniz’e ‘Kaplan Pençesi’
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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) Akdeniz’de ‘Kaplan Pençesi’ harekâtına bugün başlıyor.

Aksaz bölgesi ile Akdeniz’in uluslararası suları ve hava sahasında icra edilecek harekâta tüm kuvvetlerden en ileri teknolojiye sahip araç ve çeşitli unsurlar katılacak. Harekât, Hava Savunma Komutanlığı kontrol ve yönetiminde Muharip Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcılığı ile Birleştirilmiş Hava Harekât Merkezi’nin (BHHM) sevk ve idaresinde yapılacak.

Milli Savunma Bakanlığı harekâtın amacını, “Muhtemel bir müşterek harekâtta hava sahası kontrol usul ve yöntemleri ile koordinasyon usullerinin uygulanması, yeni taktik, teknik ve yöntemlerin değerlendirilmesi” olarak açıkladı.

Açıklamaya göre, tatbikata Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan muharip ve destek uçakları, hava savunma unsurları ile komuta kontrol merkezleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan genel maksat helikopteri ile hava savunma unsurları, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan gemiler, uçak ve İHA’lar ile hava savunma unsurları katılacak. 

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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