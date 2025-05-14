Akdeniz'deki tatbikatta Bayraktar TB3'ten nefes kesen atış

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Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 6-17 Mayıs tarihlerinde denizde, havada ve karada sürdürülen 'Deniz Kurdu 2/2025' tatbikatı, Akdeniz açıklarında devam ediyor. Tatbikatla, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı birliklerin, tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, tatbikata katılan diğer kuvvet komutanlıklarıyla yapılacak çalışmaların müşterek şekilde sürdürülebilmesi hedefleniyor.

Tatbikat kapsamında Deniz, Kara ve Hava kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları sahada ortak görevler icra ediyor. Antalya açıklarında süren tatbikata; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 104 su üstü gemisi, 6 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 52 hava unsuru, 1 su altı taarruz timi, 2 su altı savunma timi ve kıyı birlikleri Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın 4 genel maksat helikopteri, 1 Chinook helikopteri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın 24 taarruz uçağı, 1 havadan ihbar ve kontrol uçağı, 1 hedef çekme uçağı, 1 nakliye uçağı, 1 Sahil Güvenlik gemisi, 9 Sahil Güvenlik botu, 1 helikopter katılıyor.

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İlk test atışı 2019'da yapılan Atmaca füzesi, envantere eklendikten sonra ilk kez tatbikat kapsamında kullanılacak. Diğer yandan Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı da test atışlarının ardından ilk defa bir tatbikatta kullanıldı.

Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü, TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinde gerçekleştiriliyor. Tatbikatı gözlemleyenler arasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve 28 ülkeden 29 ataşe ve yardımcısı yer aldı.

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BELİRLENEN NOKTALARA ATIŞ YAPILDI

Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 6-17 Mayıs tarihlerinde denizde, havada ve karada sürdürülen 'Deniz Kurdu 2/2025' Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü tamamlandı. Gün boyunca Akdeniz açıklarında senaryo gereği deniz karakol uçaklarıyla su altındaki denizaltının satıh çıkarılması gerçekleştirildi. Yine senaryo gereği adada belirlenen noktaya top atışı yapıldı, ardından aynı nokta helikopterlerle vuruldu.

Ardından Bayraktar TB3 İnsansız Hava Aracı (İHA) test atışı gerçekleştirdi. Gözlemcilerin de merakla izlediği TB3, kalkışının ardından 10 bin fit yükseklikten adada belirlenen noktaları mühimmatla vurdu. TCG Anadolu çok maksatlı amfibi gemisinden havalanan 2 adet TB3, 40 dakika sonra geri iniş yaptı.

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Günün sonunda tatbikata katılan deniz ve hava araçlarının katılımıyla denizde tören geçişi düzenlendi. Törende TCG Anadolu Gemisi'nin yanından geçen gemiler ve uçaklar gemideki kuvvet komutanlarına selam vererek geçiş yaptı. (DHA)