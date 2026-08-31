Akdeniz’deki gemi faciasında kaybolan Hataylı 2 kardeş aranıyor

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Hayri Biçer (42), eşi Ayten (35), çocukları Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer ve Halil Kerem Biçer (10) ile birlikte tatil için KKTC'ye gitti. Biçer ailesi tatilin ardından dün Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Ancak bindikleri yolcu gemisinin batması sonucu Biçer çifti ile çocuklarından Halil Kerem kurtulurken, Saliha Miray ve Mehmet Asaf Biçer ise kayboldu.

“ALLAH RIZASI İÇİN TORUNLARIMI BULUN”

İki kardeşi arama çalışmaları sürerken, torunlarının kayıp haberini alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki babaanne Saliha Biçer (65), gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak yardım isteyen Biçer, "Allah'ım bir an önce torunlarımın bulunmasını istiyorum. Sizlerden, yetkililerden yardım bekliyorum. Allah rızası için torunlarımı bulun. Neredelerse gönderin, kim gördüyse, hayattalarsa ne olur bulun. Yetkililer, çaresizim. Allah'ım ailemizin hepsi çaresiz. Tatile gittiler, ne hale geldiler" dedi.

Gözden Kaçmasın Girne açıklarında batan yolcu gemisi faciası: Kaptanın ifadesi ortaya çıktı Haberi görüntüle