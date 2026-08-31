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Akdeniz’deki gemi faciasında kaybolan Hataylı 2 kardeş aranıyor

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#Gemi Kazası#Girne#Akdeniz Faciası
Akdeniz’deki gemi faciasında kaybolan Hataylı 2 kardeş aranıyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 13:26

Kuzey  Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında dün yolcu gemisinin batması sonucu kaybolan 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer'den haber alınamıyor.

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Hayri Biçer (42), eşi Ayten (35), çocukları Saliha Miray Biçer, Mehmet Asaf Biçer ve Halil Kerem Biçer (10) ile birlikte tatil için KKTC'ye gitti. Biçer ailesi tatilin ardından dün Türkiye'ye dönmek üzere yola çıktı.

Akdeniz’deki gemi faciasında kaybolan Hataylı 2 kardeş aranıyor

Ancak bindikleri yolcu gemisinin batması sonucu Biçer çifti ile çocuklarından Halil Kerem kurtulurken, Saliha Miray ve Mehmet Asaf Biçer ise kayboldu.

Akdeniz’deki gemi faciasında kaybolan Hataylı 2 kardeş aranıyor

“ALLAH RIZASI İÇİN TORUNLARIMI BULUN”

İki kardeşi arama çalışmaları sürerken, torunlarının kayıp haberini alan Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki babaanne Saliha Biçer (65), gözyaşlarına boğuldu. Ağlayarak yardım isteyen Biçer, "Allah'ım bir an önce torunlarımın bulunmasını istiyorum. Sizlerden, yetkililerden yardım bekliyorum. Allah rızası için torunlarımı bulun. Neredelerse gönderin, kim gördüyse, hayattalarsa ne olur bulun. Yetkililer, çaresizim. Allah'ım ailemizin hepsi çaresiz. Tatile gittiler, ne hale geldiler" dedi.

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#Gemi Kazası#Girne#Akdeniz Faciası

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