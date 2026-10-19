Akdeniz’de plastik kirliliği

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Sualtından çekilen görüntülerde, su yüzeyinin hemen altında çok sayıda küçük parçacık ve daha büyük atıkların bulunduğu, insanların da bu atıkların arasında yüzdüğü görüldü. 2014-2018 yılları arasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarlığı yapan, 23'üncü dönem Hatay Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Öztürk, yağışların plastik kirliliğini denize taşıdığına dikkati çekti. Adana bölgesinde etkili olan sağanakla, plastik atıkları açıkta depolayan tesislerden ve yasadışı döküm alanlarından atıkların denize sürüklendiğini Prof. Dr. Öztürk, "Yasadışı dökülen plastik atıklar ve mikroplastiklerin büyük bölümü, yağışlı havalarda denize taşınır. Plastik atıklar Kaş Limanı'na kadar ulaşır" dedi.

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Kaş Halk Plajı'ndaki görüntüleri sanal medyadan paylaşan Prof. Dr. Öztürk, denizde plastik atık ve mikroplastik kirliliği olduğunu belirterek, bu tür sularda yüzülmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Plastik parçacıkların yüzme sırasında ağız yoluyla alınabileceğini, hastalık yapıcı mikroorganizmaları taşıma ihtimalinin de dikkate alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Öztürk, mikroplastikle kirlenmiş sularda yüzmenin sağlık açısından risk oluşturabileceğini söyledi. Türkiye'de yılda yaklaşık 4 milyon ton plastik atık oluştuğunu, Avrupa ülkelerinden yılda yaklaşık 500 bin ton plastik atık ithal edildiğini belirten Prof. Dr. Öztürk, gerekli önlemler alınmazsa Türkiye'nin Avrupa'nın plastik atık merkezi haline gelebileceği uyarısında bulundu.