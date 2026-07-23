Akdeniz’de NAVTEX… Oruç Reis görevde

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TÜRKİYE’den Kıbrıs doğalgazı konusunda önemli bir hamle geldi. Bloomberg’in haberine göre, sismik araştırma gemisi Oruç Reis, boru hattının geçeceği güzergâhta ağustos ayı sonuna kadar sismik araştırmalar gerçekleştirecek. Türkiye ile KKTC arasında 10 Temmuz’da imzalanan mutabakat zaptıyla birlikte doğalgaz boru hattının inşasına yönelik süreç resmen başlamıştı. Proje kapsamında Mersin’in Anamur ilçesi ile Girne’nin doğusundaki Teknecik bölgesi arasında toplam 101 kilometrelik bir hat inşa edilecek. Hattın 97 kilometresi deniz altından, 4 kilometresi ise karadan geçecek.

2028’DE DEVREYE ALINACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, hattın çift yönlü tasarlandığını açıklamıştı. Buna göre sistem, ilk aşamada Türkiye’den KKTC’ye doğalgaz taşıyarak Ada’nın elektrik üretiminde kullanılan ithal sıvı yakıtlara bağımlılığını azaltmayı hedefliyor. Projenin 2028 yılında devreye alınması planlanıyor.

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AVRUPA’YA ENERJİ KORİDORU

Çift yönlü tasarım sayesinde hattın ilerleyen dönemde yalnızca Türkiye’den KKTC’ye gaz taşıması değil, Doğu Akdeniz’de üretilecek ya da bölge ülkelerinden temin edilecek doğalgazın Türkiye üzerinden Avrupa pazarına ulaştırılmasında da rol üstlenmesi öngörülüyor. Bu yönüyle proje, Doğu Akdeniz’in enerji jeopolitiğini etkileyebilecek stratejik yatırımlar arasında gösteriliyor. Türkiye’nin denizlerde petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde kullandığı sismik araştırma gemilerinden olan Oruç Reis, iki ve üç boyutlu (2D/3D) sismik veri toplama kapasitesine sahip bulunuyor. Deniz tabanının altındaki jeolojik yapıyı inceleyerek olası hidrokarbon rezervlerinin tespitine yönelik çalışmalar yürütüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı faaliyet gösteren gemi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterinde yer alıyor.

Gemi, 2020 yılında Türkiye ile Yunanistan arasında deniz yetki alanları konusundaki gerilimin odağında yer alırken, son yıllarda Karadeniz’de doğalgaz arama faaliyetlerinde de görev yaptı. Son olarak Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında inşa edilmesi planlanan deniz altı doğalgaz boru hattının güzergâhında sismik etüt çalışmaları yürütmek üzere yeniden Doğu Akdeniz’de görevlendirildi. Bu çalışmalar, hattın deniz tabanındaki en uygun ve güvenli güzergâhının belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.