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Akdeniz’de kuvvetli fırtına uyarısı

#Akdeniz#Meteoroloji#Fırtına
Akdeniz’de kuvvetli fırtına uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, bugünden itibaren Akdeniz’de, saatteki hızı yer yer 90 kilometreye ulaşacak kuvvetli fırtına beklendiği uyarısı yaparak, vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

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Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinin denizlere ait meteorolojik uyarısına yer verildi. Açıklamada göre, bugünden itibaren Ege Denizi ve Akdeniz’de fırtına beklendiği bildirildi.
Açıklamaya göre, Batı Akdeniz’de rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden, saatteki hızı 75 kilometreyi bulacak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer saatteki hızı 90 kilometreye ulaşacak 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, 4 Mart Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz’de de rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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Meteorolojik uyarıda, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar olabileceği ifade edilerek, vatandaşların tedbirli olmaları istendi.

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