Akdeniz'de göçmen faciası... 6'sı çocuk 14 göçmen can verdi

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz#Göçmen Faciası#Sahil Güvenlik Komutanlığı Botu
Akdeniz’de göçmen faciası... 6’sı çocuk 14 göçmen can verdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2026 07:00

‘Dur’ ihtarında bulunulan kaçak göçmenleri taşıyan bot, Sahil Güvenlik Komutanlığı botuna çarptı. Denize düşen altısı çocuk 14 kaçak göçmen yaşamını yitirdi. Kazanın ardından lastik botla kaçıp kıyıya çıktığı tespit edilen 15 göçmen ise yakalandı. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA’nın Finike ilçesi açıklarında dün 02.30 sıralarında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından kaçak göçmenlerin bulunduğu bot tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen 2 Sahil Güvenlik botu, yüksek süratle ilerleyen fiber karinalı botun yakalanması için çalışma başlattı. Saat 05.00 sıralarında ‘Dur’ ihtarına uymayan bot, yön değiştirip Sahil Güvenlik botuna çarptı. Bottaki kaçak göçmenlerin bir kısmı denize düştü.

Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı helikopter, gemi ve 3 gemi daha yönlendirildi. Yürütülen arama kurtarma çalışmaları sonucunda deniz yüzeyinde tespit edilen 6 kaçak göçmen ve 1 Türk uyruklu göçmen kaçakçısı şüphelisi kurtarıldı, altısı çocuk 14 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı. Kazanın ardından lastik botla Demre ilçesine bağlı Beymelek sahilinden karaya çıkıp kaçmaya çalışan 15 kaçak göçmen de yakalandı.

Olaya ilişkin Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, organizatör oldukları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı. Ölenlerin cenazeleri ise Finike Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

 

