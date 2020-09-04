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Haber Giriş: 04.09.2020 - 02:11 | Son Güncelleme:

Akdeniz'de deprem!

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Akdeniz'de deprem!
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Muğla’nın 112 kilometre açığında Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yunanistan kıyılarına yakın bölgede meydana gelen deprem, Ege bölgesinden hissedilmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’ndan (AFAD) alınan bilgiye göre saat 01.41’de merkez üssü Akdeniz’de 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, Muğla’nın Marmaris ilçesine 112 kilometre, Yunanistan’ın Dodecanese kıyılarına ise yaklaşık 36 kilometre uzaklıkta, 24 kilometre derinlikte meydana geldi. Depremin Türkiye kıyılarından hissedilmediği öğrenildi.

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