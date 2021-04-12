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Yusuf KANTARLI-Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)-
Haber Giriş: 12.04.2021 - 12:18 | Son Güncelleme:

Akdeniz'de büyük tehlike! 'Ciddi balık ölümleriyle karşılaşma olasılığımız var'

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Doç. Dr. Argun Akif Özak, siyanürden 1200 kat daha etkili olan 'tetrodotoksin' zehiri barındıran balon balıklarında, daha önce Akdeniz'de görülmeyen parazitler tespit edildiğini söyledi. Doç. Dr. Özak, "Balon balıkları başlı başına bir problem olmasına rağmen üzerinde taşıdığı parazitler de tehlike saçıyor. Bunlardan en bilineni caligus lagocephali. Bu parazitlerin ekonomik değere sahip balıklara sıçraması durumunda ciddi ölümlerle karşılaşma olasılığımız var" dedi.

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  • Akdenizde balon balığı tehlikesi
  • Akdenizde balon balığı tehlikesi
  • Akdenizde balon balığı tehlikesi
  • Akdenizde balon balığı tehlikesi
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Türkiye sularındaki 512 balık türünden özellikle ekonomik değeri bulunan levrek, zargana, lüfer gibi 34 türde balık parazitlerine rastlanıldığını belirten Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, bu parazitlerden 24 türün ise ekonomik kayıplara neden olduğunu söyledi. Özak, balıkların yüzgeçlerine, ağız içerisine ve solungaçlarına tutunan parazitlerin dokularda deformasyon yaptıklarını ve balıkların beslenememe başta olmak üzere çeşitli hastalıklara bağlı olarak öldüklerini kaydetti.

KIZILDENİZ'DEN 101 YENİ BALIK TÜRÜ GELDİ

İklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz'den 101 yeni balık türünün Akdeniz'e geldiğini kaydeden Doç. Dr. Argun Akif Özak, bu türlerden sadece balon ve aslan balıkları hakkında çalışmalar yapıldığını aktardı. Özak, siyanürden 1200 kat daha etkili olan tetrodotoksin zehri barındırması, tüketildiğinde çok sayıda ölüm vakasına neden olması ve balıkçıların ağlarına da zarar vermesiyle tanınan balon balıklarının taşıdığı 'caligus lagocephali' isimli parazitin de tehlikeli olduğunu anlattı.

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Akdenizde büyük tehlike Ciddi balık ölümleriyle karşılaşma olasılığımız var

PARAZİTLER JAPONYA VE HİNDİSTAN KIYILARINDAN

Parazitlerin halk arasında 'balık biti' veya 'balık kenesi' olarak da bilindiğine dikkat çeken Özak, şunları söyledi:

"Özellikle balon balıkları başlı başına bir problem olmasına rağmen üzerinde taşıdığı parazitlerde yapılan incelemelerde Akdeniz’de daha önceden görülmeyen türler olduğunu tespit ettik. Bunlardan en bilineni caligus lagocephali. Bu balıklar Japonya, Hindistan kıyılarından göç ederek üzerlerindeki parazitleri Akdeniz’e ulaştırdı. Bu parazitlerin ekonomik değere sahip balıklara sıçraması durumunda ciddi ölümlerle karşılaşma olasılığımız var. Fakat bu balıklar insan sağlığını tehdit etmiyor. Ekonomik anlamda balık yetiştiriciliğinde ve avcılıktan elde edilen balıkların sayısının ciddi anlamda azalmasında etken olabilirler."

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