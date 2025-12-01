×
HABERLERGündem Haberleri

Akdeniz'de balıklar arasında rekabet: Kızıldeniz türleri yerli türleri baskılıyor! 'Çözümü yok zamanla denge oluşacak'

Güncelleme Tarihi:

#Akdeniz#Balık#Kızıldeniz
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2025 11:20

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Konyaaltı Sahili'nde son 25 yılda dikkati çeken bir ekolojik değişim yaşandığını belirterek Kızıldeniz'den geçen türlerin yerli türleri baskılamaya başladığını söyledi. Gökoğlu, dalışlarda ilk karşılaştıkları türlerin Kızıldeniz'den gelen balıklar olduğunu ifade ederek, "Çözümü yok, bu sulara giren artık Akdeniz'in balığı oldu. Türler rekabet ediyor ve zamanla denge oluşacaktır ancak şu anda oturmuş değil" ifadelerini kullandı.

2000 yılından bu yana Antalya Sahillerinde araştırma ve eğitim amaçlı dalışlar yapan Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökoğlu, sualtındaki yaşamın değişiklik gösterdiğini kaydetti. Küresel ısınmanın denizlerdeki yaşamı da etkilediğine dikkat çeken Gökoğlu, Kızıldeniz'den Akdeniz'e geçen balık türlerinin, yerli türleri baskıladığını aktardı.

Kızıldeniz'den geçen 4 farklı barbun türünün hızla çoğaldığını dile getiren Prof. Dr. Gökoğlu, yerli tekir barbununun gözlemlenmesinin zorlaştığını belirtti. Gökoğlu, "Bu barbun türü geldikten sonra yerli barbunları göremez olduk. Yerlerini işgal etmişler. Sürekli dibi karıştırıyor ve besinleri tüketiyorlar" ifadelerini kullandı.

"DOMUZ BALIĞI, SOKAR, BALON BALIĞI VE DİĞER TÜRLER HIZLA ARTIYOR"

Kızıldeniz'den geçen pek çok türde artış gözlemlediklerini vurgulayan Gökoğlu, domuz balığı, sokar, naylon balığı, balon balığı ve balıkçıların "Gümüş" olarak adlandırdığı türün de popülasyonunu artırdığını kaydetti.

"Yerli balıkların yerini Kızıldeniz türleri almaya başladı. Mırmırımız, yerli tekir barbun, Melanur balığımız kaybolmaya başladı. Dalış yaptığımızda balon balıklarının da peşimizden tavuk sürüsü gibi geldiğini görüyoruz. Kızıldeniz'den geçen mağara balıkları da hâkim olmaya başladı. Müthiş bir değişim var Akdeniz'de" diyen Gökoğlu, kıyı popülasyonunun tamamen değiştiğini söyledi.

"ÇÖZÜMÜ YOK, ZAMANLA DENGE OLUŞACAK"

Bu değişimin temel nedenini küresel ısınma ve Kızıldeniz türlerinin hızlı çoğalma kapasitesi olarak değerlendiren Prof. Dr. Gökoğlu, durumun balıkçılık faaliyetlerini olumsuz etkilediğini belirtti.

Balon balığının bilinen bir sorun olduğunu hatırlatan Gökoğlu, "Aslan balıkları değerlendirilmeye başlandı. Kardinal gibi tüketilmeyen türler de ekosistemi olumsuz etkiliyor. Çözümü yok, bu sulara giren artık Akdeniz'in balığı oldu. Türler rekabet ediyor ve zamanla denge oluşacaktır ancak şu anda oturmuş değil" dedi.

