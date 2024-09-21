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Akdeniz'de aynı anda 6 hortum oluştu

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#Mersin#Akdeniz#Hortum
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2024 21:10

Mersin'de etkili olan sağanak yağışla birlikte Akdeniz'de de hortumlar oluştu. Bozyazı açıklarında yan yana 6 hortum oluştu, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.

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Meteorolojinin uyarısının ardından Mersin'de sağanak yağış zaman zaman etkili olmaya devam ediyor.

Yağışların yanı sıra 321 kilometrelik Akdeniz'e kıyısı olan kentte deniz üzerinde hortumlar oluştu. Bozyazı ilçesinde bağlı Tekeli Mahallesi sınırlarında açık deniz de oluşan 6 hortum aynı anda görüntülendi.

Yaklaşık 10 dakika boyunca görünen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Öte yandan meteoroloji, Doğu Akdeniz'de beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam edebileceğini bildirdi.

 

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#Mersin#Akdeniz#Hortum

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