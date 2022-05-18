Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akdeniz'de araştırma bir yıl sürdü! Sonuç: Müsilaj yok, denize rahatlıkla girilebilir

#Antalya#Müsilaj#Akdeniz
Akdenizde araştırma bir yıl sürdü Sonuç: Müsilaj yok, denize rahatlıkla girilebilir

Marmara ve Ege'de müsilaj görülmesinin ardından Antalya Körfezi'nde 1 yıl müsilaj incelemesi yapıldı. Çalışmanın ilk raporunda körfez ile iç sularda müsilaja rastlanılmadığı belirtildi.

Haberin Devamı

Akdeniz Üniversitesi (AÜ), Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Su ve Atıksu Arıtma (ASAT) Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü, AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun ve Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun başkanlık ettiği proje, geçen yıl Haziran ayında başladı.

Marmara ve Ege denizlerindeki müsilajın Antalya Körfezi'nde olup olmadığının tespiti için 15 kişilik uzman ekip, yıl boyunca periyodik olarak denizden ve kıyılardan örnek alıp inceledi. Zaman zaman dalış yapıp, dipte de incelemelerde bulunan ekip, Akdeniz'e dökülen akarsulardan da örnekler aldı. Antalya'nın 19 ilçesinden denize kıyısı olanlardan denizden, akarsu bulunanlardan ise akarsulardan alınan örneklerin incelemesi lisanslı laboratuvarlarda yapıldı.

'MÜSİLAJ YOK, DENİZE RAHATLIKLA GİRİLEBİLİR'

Haberin Devamı

Haziran ayında yılını dolduracak çalışmanın ilk raporu tamamlandı. Her yıl milyonlarca tatilcinin kıyılarında ve koylarında denize girdiği Antalya'nın müsilaj tehlikesi yaşamadığı belirlendi.

AÜ Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, raporla ilgili açıklamasında, kentin denizinin temiz olduğunu söyleyerek, "Sahiller, iç sular ve akarsulardan örnekler aldık. İnceledik. Suyun fiziki ve kimyasal durumunu tespit ettik, raporladık. Ekibimiz raporları değerlendirdi. Müsilaj olma ihtimali var mı diye değerlendirdik. Bir sıkıntı yok. Müsilaj ve kirlilik sorunumuz yok. Tatilciler gönül rahatlığıyla denize girebilir ki, giriyorlar da" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu da su ve denizin temiz olduğunu ancak bu durumun rahatlık vermemesi gerektiğini belirtip, dikkatli olunarak mevcut durumun korunabileceğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Müsilaj#Akdeniz

BAKMADAN GEÇME!

Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi

BAKMADAN GEÇME!

Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard
İsveç ve Finlandiyanın NATO kararı... Savaş kapıda mı | 10 SORU 10 YANIT

İsveç ve Finlandiya'nın NATO kararı... Savaş kapıda mı? | 10 SORU 10 YANIT

#NATO
Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak En son bir yıl önce su içtim

Dünyada 32 kişi bu hastalığı yaşıyor: Ağlamak bile yasak! 'En son bir yıl önce su içtim'

#Su Alerjisi