Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'e 481.18 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.