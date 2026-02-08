×
Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2026 02:01

Akdeniz'de saat 01:33'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Akdeniz olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

İzmir'e 481.18 kilometre uzaklıkta oluşan depremin 9,19 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

