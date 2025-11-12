×
HABERLERGündem Haberleri

Akdeniz'de 5.2 ve 4.8 büyüklüğünde depremler

Güncelleme Tarihi:

Akdenizde 5.2 ve 4.8 büyüklüğünde depremler
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 12:41

AFAD, Akdeniz açıklarında 5.2 ve 4.8 büyüklüğünde depremler meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında, Güney Kıbrıs'ın güney batısında 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.31'de gerçekleşen depremin derinliği 15.46 km olarak kaydedildi. 

3.5'LİK VE 4.8.'LİK DEPREMLER

Saat 12.36'da da Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin derinliği ise 16.13 km olarak kaydedildi. Saat 12.41'de ise yine Güney Kıbrıs'ın güney batısında 4.8'lik deprem gerçekleşti. Bu depremin derinliği de 13.89 km olarak kaydedildi.

