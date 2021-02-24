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Haber Giriş: 24.02.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamada depremin derinliği 2.5 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. TSİ ile 13.51' de meydana gelen depremde büyüklük 4.1 olarak ölçüldü.

Deprem denizin 2.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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