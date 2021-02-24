Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada Akdeniz açıklarında deprem meydana geldi. TSİ ile 13.51' de meydana gelen depremde büyüklük 4.1 olarak ölçüldü.

Deprem denizin 2.5 kilometre derinliğinde gerçekleşti.