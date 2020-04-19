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Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 19.04.2020 - 15:52,Son Güncelleme:

Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Akdeniz'de 6.91 kilometre derinlikte, saat 15.00'te Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Muğla'nın Marmaris ilçesine 256 kilometre, Antalya’ya 400 kilometre açıkta meydana gelen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasar tespit edilmedi.

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