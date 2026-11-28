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RUSYA-Ukrayna savaşı, Karadeniz’in ardından Akdeniz’de de deniz güvenliğini tehdit eden yeni bir boyut kazandı. Türkiye, savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmaması ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla iki tarafla da temaslarını sürdürürken, Ukrayna’nın Libya açıklarında Rus gemilerini hedef alması bölgedeki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Libya’nın doğusundaki Bingazi Limanı açıklarında insansız deniz araçlarıyla (İDA) iki Rus gemisine düzenlenen saldırının arkasında

Ukrayna’nın bulunduğunu, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de doğruladı. Libya ise kendi karasularında gerçekleştirilen saldırıları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi’ne taşıdı.

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NASIL TESPİT ETTİ

Saldırıların ardından yanıtı aranan en önemli soru ise Ukrayna’nın hedef aldığı gemilerin konumunu ve hareketlerini nasıl tespit ettiği. Özellikle vurulan gemilerin sivil ticari gemiler olması, saldırı öncesinde kapsamlı bir istihbarat çalışması yürütülmüş olabileceği değerlendirmelerini beraberinde getirdi. Bu kapsamda üç ihtimal üzerinde duruluyor.

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İLK ŞÜPHE İRİNİ OPERASYONU

m İlk ihtimal, Avrupa Birliği’nin (AB) Akdeniz’de yürüttüğü İrini Operasyonu kapsamında elde edilen bilgilerin Ukrayna ile paylaşılmış olması. Mart 2020’de, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunun deniz, hava ve uydu unsurlarıyla denetlenmesi amacıyla başlatılan operasyon, bölgedeki deniz hareketliliğine ilişkin önemli bir gözlem ve bilgi ağına sahip. Ukrayna’nın saldırı öncesinde Rus gemilerinin konumları ve hareketleri hakkında bilgi edinmiş olması, İrini kapsamında elde edilen istihbaratın Kiev’e aktarılmış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi. Bu ihtimal, İrini Operasyonu’nun faaliyetleri ve tarafsızlığı konusundaki tartışmaları da yeniden gündeme getirebileceğine işaret ediliyor.

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ATİNA KİEV’LE İŞBİRLİĞİNDE Mİ

m İkinci ihtimal ise Yunanistan’ın Ukrayna ile geliştirdiği işbirliği. Atina’nın kendi stratejik çıkarları doğrultusunda Kiev’e destek vermiş olabileceği değerlendiriliyor. İki ülke arasında Yunan tersanelerinde insansız deniz araçlarının ortak üretimine yönelik anlaşma bulunması, bu ihtimali gündeme getiren unsurlardan biri. Öte yandan Yunanistan, Rusya’nın yaptırımları aşmak amacıyla kullandığı Gölge Filo’yla bağlantılı tanker taşımacılığında da öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Atina’nın Rusya ile enerji ve deniz taşımacılığı alanındaki ilişkileri, AB içerisinde zaman zaman rahatsızlık konusu olmuştu. Bu çerçevede Yunanistan’ın Rusya’yla ilişkilerinden kaynaklanan baskıyı dengelemek ve Ukrayna’yla ilişkilerini güçlendirmek amacıyla Kiev’le daha yakın bir işbirliğine yönelmiş olabileceği ihtimali de değerlendiriliyor.

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Yunanistan’ın Ukrayna’yla işbirliğine ilişkin tartışmalar daha önce de gündeme gelmişti. 7 Mayıs’ta İyon Denizi’ndeki Lefkada Adası’nda balıkçılar tarafından bir kıyı mağarasında Ukrayna’ya ait insansız deniz aracı (SİDA) bulunmuştu. Olay, Yunan medyasında Kiev’le koordinasyon eksikliği ve ülkenin deniz güvenliğindeki olası zafiyetler üzerinden tartışılmıştı.

İNGİLİZ ÜSLERİNDEN BİLGİ Mİ SAĞLANDI

m Üçüncü ihtimal ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ndeki (GKRY) İngiliz üsleri. Rusya-Ukrayna savaşında Kiev’e siyasi, askeri ve istihbarat desteği sağlayan İngiltere’nin, Doğu Akdeniz’deki stratejik konumunu da bu süreçte kullanmış olabileceği değerlendiriliyor. GKRY’de bulunan Ağrotur ve Dikelya İngiliz üsleri, Doğu Akdeniz’deki askeri ve istihbari faaliyetler açısından kritik öneme sahip. Bölgedeki deniz ve hava hareketliliğinin izlenmesine imkân sağlayan bu üslerden elde edilen bilgilerin Ukrayna’yla paylaşılmış olması da ihtimaller arasında bulunuyor. Bu noktada ayrıca, Kıbrıs adasından sonra Doğu Akdeniz’deki en stratejik adalardan biri olan Girit adasının da saldırıdaki rolü göz ardı edilmiyor.

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ANKARA’DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI

Milli Savunma Bakanlığı, önceki gün yaptığı açıklamada savaşan tarafların, başta sivil gemilerin hedef alınmaması olmak üzere uluslararası hukuk kurallarına riayet etmesi gerektiğini vurguladı. Bakanlık açıklamasında, Türkiye’nin savaşın daha geniş bir coğrafyaya yayılmasının önlenmesi ve kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabalarını sürdürdüğü belirtilerek, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Akdeniz’de deniz güvenliği ve seyir emniyetinin sağlanması, deniz yetki alanlarımızın ve kritik altyapılarımızın korunması için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir” ifadeleri kullanıldı.