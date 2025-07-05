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Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Akdeniz #Muğla
Akdenizde 3.6 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 09:36

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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AFAD verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 09.22'de, 7 kilometre derinlikte, 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdenizde 3.6 büyüklüğünde deprem

BİRÇOK ÜLKEYİ ENDİŞELENDİREN BÜYÜK FAY HATTI

Depremin meydana geldiği fay hattı, Kızıldeniz’in güney ucundan başlayarak Suudi Arabistan, İsrail ve Lübnan üzerinden geçip Türkiye'nin güney sınırında Hatay’a ulaşır; buradan Akdeniz açıklarına yönelir. Fay, Rodos'un yakınlarından geçerek Girit Adası’nın çevresini takip eder ve İyon Denizi açıklarına kadar uzanır. Bu hat, özellikle Muğla açıkları ile Rodos ve Girit çevresinde sık sık sismik aktivite üretmesi nedeniyle sismologlar tarafından yakından izlenmektedir.

Akdenizde 3.6 büyüklüğünde deprem

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#Deprem#Akdeniz#Muğla

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