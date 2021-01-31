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Haber Giriş: 31.01.2021 - 17:48 | Son Güncelleme:

Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem

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Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

 AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Akdenizde 3.6 büyüklüğünde deprem

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