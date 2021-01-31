Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre Akdeniz'de 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 16 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) January 31, 2021
Büyüklük : 3.6 (ML)
Yer : Akdeniz, 16.09 km.Dodecanese (Yunanistan), 149.03 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 31.01.2021, 17:20:09 TSİ
Enlem : 35.3130 N
Boylam : 27.2890 E
Derinlik : 8.00 km
Detay : https://t.co/O7aPSs9OQQ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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