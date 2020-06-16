Akdeniz Üniversitesi 245 sağlık personel alımı yapacak! Şartlar neler olacak?

245 personel alımı yapacak olan Akdeniz Üniversitesi, başvuru şartları hakkında detayları yayımladı. 15-30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Akdeniz Üniversitesi personel alımı işlemi devam ediyor. Peki, Akdeniz Üniversitesi 245 sağlık personel alımı ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

GENEL BAŞVURU KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2) Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

3) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

4) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve vardiyalı çalışmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak.

5) Lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P93), puanı esas alınacaktır. Hemşire adaylarının 60 (Altmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir. Diğer pozisyonlar için 2018 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.

* “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” 1 sayılı cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları arasında bulunduğundan eczacılar için KPSS şartı aranmamakta olup başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan adaya hak verilecektir) ile alınacaktır.

6) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memuru Kanunu’nun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinden Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı fesh etmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak

kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

8) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 35(otuz beş) yaşından gün almamış olmak.

9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (HASTANE) Unvanı KPSS Puan Türü Adet Aranan Nitelikler HEMŞİRE 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P3) 158 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi

Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4 yıllık lisans mezunu olmak. PSİKOLOG 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P3) 3 Psikoloji Bölümü Lisans Programından Mezun Olmak. DİYETİSYEN 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P3) 2 Beslenme ve Diyetetik Lisans Programından mezun

olmak. FİZYOTERAPİST 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P3) 1 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. * ECZACI 3 Eczacılık Fakültesi Lisans Programından mezun olmak DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P3) 3 PERFÜZYONİST: Yükseköğretim Kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren Perfüzyon bölümünden mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine

perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P3) 1 SAĞLIK FİZİKÇİSİ: Sağlık Fizikçisi pozisyonlarına, fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans mezunu olan veya lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca bu alanlara eşdeğer olduğunu

gösterir belgeye sahip adaylar başvurabilecektir. 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P93) 14 TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön

lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak. SAĞLIK TEKNİKERİ 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P93) 12 İLK VE ACİL YARDIM TEKNİKERİ: Acil Bakım

Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım ön lisans

programlarının birinden mezun olmak. SAĞLIK TEKNİKERİ 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P93) 8 ANESTEZİ TEKNİKERİ: Anestezi, Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun

olmak. 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P93) 2 ODYOLOJİ TEKNİKERİ: Odyometri veya Odiometri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P93) 8 TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKERİ: Radyoloji,

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak. 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P93) 8 RADYOTERAPİ TEKNİKERİ: Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren

Radyoterapi programı mezunu olmak LABORANT 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P93) 3 Sağlık Laboratuvarı, Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi

Laboratuvar Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak GENEL TOPLAM 226

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Unvanı KPSS Puan Türü Adet Aranan Nitelikler HEMŞİRE 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P3) 15 Hemşirelik Fakültesi ya da Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü veya Hemşirelik Yüksekokulu 4

yıllık lisans mezunu olmak. RÖNTGEN TEKNİSYENİ 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P93) 1 Yükseköğretim Kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme

Teknikleri programı mezunu olmak. DİĞER SAĞLIK PERSONELİ 2018 KPSS (B)

grubu KPSS (P93) 3 TIBBİ SEKRETER: Yükseköğretim Kurumlarının ön

lisans düzeyinde eğitim veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik programı mezunu olmak. GENEL TOPLAM 19

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

1) Online olarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak

adayların //mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayit ve Diş Hekimliği Fakültesinde yer alan pozisyonlara başvuruda bulunacak adayların //mobil.hastane.akdeniz.edu.tr/personelkayitdis web adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.



2) Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup birden fazla kadroya başvuru yapamayacaktır.



3) Adaylar KPSS puan türü, yılı ve puanını içeren belgelerini ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu belge üretilmeli ve online kayıt sistemine bu belge orijinal formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen pozisyon için belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.



4) Adayların mezuniyet belgeleri/diplomaları kontrol edilecek olup, başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.



5) Adaylar başvuru esnasında oluşturdukları kullanıcı adı ve şifresi ile üye girişi yaparak başvurularının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.



6) Başvurusu “Başvuru onay işleminiz tamamlanmıştır” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

7) Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane) Müdürlüğü Personel İşleri Birimi ve Diş Hekimliği Fakültesi Personel İşleri Birimi personeli tarafından başvuru evrakları on-line olarak kontrol edilecek ve ilanda yer alan şartları taşımayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.



8) Başvuru işlemleri ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.



9) Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.



10) Online Başvuru işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal işlem yapılacaktır.