Akdeniz Türkiye’ye emanet

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Korona atlatan takipte kalsın Uzmanlar uyarıyor: İlk 3 ay çok önemliKorona atlatan takipte kalsın! Uzmanlar uyarıyor: İlk 3 ay çok önemli#Koronavirüs
25 kent alarmda Peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve fırtına dönüyor25 kent alarmda! Peş peşe uyarılar: Kuvvetli sağanak ve fırtına dönüyor#Meteoroloji
Fenerbahçenin Konferans Ligindeki muhtemel rakipleri belli oldu Kura çekimi günü ve saati...Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi günü ve saati...#Fenerbahçe
Eski sevgilisine dehşeti yaşatmıştı... Hâkimden ibretlik gerekçe: Hapiste bol bol düşünEski sevgilisine dehşeti yaşatmıştı... Hâkimden ibretlik gerekçe: Hapiste bol bol düşün#Cemal Albayrak
‘Meclis’te 71 yılda söylenmedik söz, edilmedik küfür kalmadı’‘Meclis’te 71 yılda söylenmedik söz, edilmedik küfür kalmadı’#TBMM
Galatasaray, UEFA Avrupa Liginde son 16 turunda Lazio karşısında puan 0-0 ile geldiGalatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turunda! Lazio karşısında puan 0-0 ile geldi#Lazio
Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleriÖfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri#Alpay Özalan
İşte en çok aranacak meslekler... 2022de bu alanlarda çalışanlar yaşadıİşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!#Sektör
Fatih Terimden final sorusuna yanıt Neden olmasınFatih Terim'den 'final' sorusuna yanıt! 'Neden olmasın?'#Galatasaray
Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu’na ne dediKılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için İmamoğlu’na ne dedi#CHP
İşte kiralık yolculuğun tarifesi: 10 kilometrelik mesafe, 3 ayrı araçİşte 'kiralık yolculuğun' tarifesi: 10 kilometrelik mesafe, 3 ayrı araç#Kiralık Yolculuk
Hayali poliçe vurgunu Suçlamaları böyle reddetti: Geçmişte karanlık işlerim oldu 'Hayali poliçe' vurgunu! Suçlamaları böyle reddetti: Geçmişte karanlık işlerim oldu#Hayali Poliçe
Galatasaray Avrupada tarih yazdı Real Madridle birlikte zirveye çıktılar...Galatasaray Avrupa'da tarih yazdı! Real Madrid'le birlikte zirveye çıktılar...#Galatasaray
Bakan Nebatiden asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacakBakan Nebati'den asgari ücret açıklaması: Herkesin beklentilerini karşılayacak#Hazine Ve Maliye Bakanı
Vicdansızlar Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...Vicdansızlar! Yeni doğan bebeği böyle sokağa attılar...#Bağcılar
HABERLERGündem Haberleri

Akdeniz Türkiye’ye emanet

#Akdeniz#COP 22#Murat Kurum
Akdeniz Türkiye’ye emanet

Barselona Sözleşmesi 22. Taraf Ülkeler Konferansı (COP 22) Antalya’da toplanırken, konferansın dönem başkanlığı iki yıl süreyle Türkiye’ye geçti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, toplantılarda Akdeniz’e kıyısı bulunan 21 ülkenin 17 maddelik ortak deklarasyonunun kabul edildiğini açıkladı.

Haberin Devamı

Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Barselona Sözleşmesi 22. Taraf Ülkeler Konferansının (COP 22) üçüncü gününde bakanlar oturumu yapıldı. 20 ülkeden 400’e yakın katılımcının yer aldığı oturumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarıyla çevrili Akdeniz’in 21 ülke ve 520 milyon nüfusu barındırdığını anımsattı. Akdeniz’in, 11 bin 700’ü endemik olmak üzere 25 bin bitki ve 17 binden fazla deniz türüne yuva olduğunu belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mavi Bir Akdeniz’e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek başlığı altında toplantımızı tamamlayacağız. Böyle bir temayla COP22’yi gerçekleştirmemizin esas sebebi; Akdeniz Havzası’nın iklim değişikliği, kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı ve yabancı türlerin baskısı altında olmasıdır. Bu noktada, Akdeniz’de yaşanan bu sorunları çözmek için belirleyeceğimiz yol haritası çok önemli olacak.

DENİZ SEVİYESİ 20 YILDA 6 SANTİMETRE YÜKSELDİ

Haberin Devamı

Akdeniz Değerlendirme Raporu’na göre Akdeniz’de iklim değişikliğine bağlı olarak ortalama deniz seviyesi son 20 yılda 6 cm yükseldi. Bu yükselmenin kıyılara ve kültürel miras alanlarına zarar vereceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığındaki artış deniz ekosistemlerini olumsuz etkiliyor.

21 Akdeniz ülkesi olarak; iklim değişikliğiyle mücadelede koyacağımız ortak irade, dünyanın iklim kriziyle mücadelesine de güçlü bir katkı sunacaktır. Bu noktada Türkiye’de, bir Bölgesel Aktivite Merkezinin kurulmasının Akdeniz Çanağı’nın geleceği için olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Biz buna talibiz. Bölgesel Aktivite Merkezinin kurulması için tüm dostlarımızın desteğini ve katkılarını bekliyoruz.

DENİZDEKİ KİRLİLİĞİN YÜZDE 80’İ KARASAL KAYNAKLI

Toplantılarda 21 ülkenin ortak 17 maddelik deklarasyonu kabul edildi. Denizdeki kirliliğin yüzde 80’inin karasal kaynaklı olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, kararlar içerisinde öne çıkanlardan birinin kara kökenli kirleticilere ilişkin protokolün güncellenmesi olduğunu söyledi. Kurum, “Bu kararla önümüzdeki dönemde, kirleticiler ve kirletici unsurları gideren en iyi tekniklere dair revizyonlar yapacağız. Yine, atıkların veya başka maddelerin denize boşaltılması yönetiminde değişikliklere gittik. Kirleticiler, boşaltma yeri seçimi ve deniz ortamına etkisinin nasıl en aza indirileceği hakkında adımlar attık” dedi.

TÜRKİYE’DEN AKDENİZ’DE TEMİZLİK VE KORUMA TAKİBİ

Haberin Devamı

Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansıyla (COP22) dönem başkanlığı iki yıl süreyle Türkiye’ye geçti. Bu sürede Türkiye, 21 ülke, 520 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Akdeniz’in temizlenmesi, biyo çeşitliliğinin korunması için, Antalya’da alınan ve Bakanlar Deklarasyonu olarak kabul edilen kararların uygulanmasının takipçisi olacak.

Akdeniz Türkiye’ye emanet

İYİ YOLCULUKLAR BESTE VE BERRA

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya’da devam eden Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı’na (COP22) katılan bakanlarla birlikte Berra ve Beste isimli iki kaplumbağayı denize bıraktı. Balıkçıların ağlarına takılarak yaralanan 48 yaşındaki Beste ve 15 yaşındaki Berra isimli Caretta Caretta cinsi iki deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilmişti. Berra ve Beste’nin sırtlarına rotalarının, yumurtlama alanlarının ve nefes alma sürelerinin takibi amacıyla uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı.

Haberin Devamı

Akdeniz Türkiye’ye emanet

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akdeniz#COP 22#Murat Kurum

BAKMADAN GEÇME!

Bill Gatesten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu

Bill Gates'ten flaş Omicron açıklaması... Kritik tarihi duyurdu!

#Koronavirüs
Reza Zarrabın son hali şaşırttı Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

Reza Zarrab'ın son hali şaşırttı! Miami keyfi: Şatafatlı yaşamı görüntülendi

#Reza Zarrab
Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Teslayı Çinde ne bekliyor

Elon Musk fabrika kursun diye yasaları bile değiştirmişlerdi... Tesla'yı Çin'de ne bekliyor?

#Tesla