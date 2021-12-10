Akdeniz Türkiye’ye emanet

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Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan Barselona Sözleşmesi 22. Taraf Ülkeler Konferansının (COP 22) üçüncü gününde bakanlar oturumu yapıldı. 20 ülkeden 400’e yakın katılımcının yer aldığı oturumda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avrupa, Afrika ve Asya kıtalarıyla çevrili Akdeniz’in 21 ülke ve 520 milyon nüfusu barındırdığını anımsattı. Akdeniz’in, 11 bin 700’ü endemik olmak üzere 25 bin bitki ve 17 binden fazla deniz türüne yuva olduğunu belirten Kurum, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Mavi Bir Akdeniz’e Doğru: Çöpsüz Miras Bırakmak; Biyolojik Çeşitliliği Korumak, İklim Dengesini Sürdürmek başlığı altında toplantımızı tamamlayacağız. Böyle bir temayla COP22’yi gerçekleştirmemizin esas sebebi; Akdeniz Havzası’nın iklim değişikliği, kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı ve yabancı türlerin baskısı altında olmasıdır. Bu noktada, Akdeniz’de yaşanan bu sorunları çözmek için belirleyeceğimiz yol haritası çok önemli olacak.

DENİZ SEVİYESİ 20 YILDA 6 SANTİMETRE YÜKSELDİ

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Akdeniz Değerlendirme Raporu’na göre Akdeniz’de iklim değişikliğine bağlı olarak ortalama deniz seviyesi son 20 yılda 6 cm yükseldi. Bu yükselmenin kıyılara ve kültürel miras alanlarına zarar vereceği öngörülüyor. Deniz suyu sıcaklığındaki artış deniz ekosistemlerini olumsuz etkiliyor.

21 Akdeniz ülkesi olarak; iklim değişikliğiyle mücadelede koyacağımız ortak irade, dünyanın iklim kriziyle mücadelesine de güçlü bir katkı sunacaktır. Bu noktada Türkiye’de, bir Bölgesel Aktivite Merkezinin kurulmasının Akdeniz Çanağı’nın geleceği için olumlu katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Biz buna talibiz. Bölgesel Aktivite Merkezinin kurulması için tüm dostlarımızın desteğini ve katkılarını bekliyoruz.

DENİZDEKİ KİRLİLİĞİN YÜZDE 80’İ KARASAL KAYNAKLI

Toplantılarda 21 ülkenin ortak 17 maddelik deklarasyonu kabul edildi. Denizdeki kirliliğin yüzde 80’inin karasal kaynaklı olduğuna dikkat çeken Bakan Kurum, kararlar içerisinde öne çıkanlardan birinin kara kökenli kirleticilere ilişkin protokolün güncellenmesi olduğunu söyledi. Kurum, “Bu kararla önümüzdeki dönemde, kirleticiler ve kirletici unsurları gideren en iyi tekniklere dair revizyonlar yapacağız. Yine, atıkların veya başka maddelerin denize boşaltılması yönetiminde değişikliklere gittik. Kirleticiler, boşaltma yeri seçimi ve deniz ortamına etkisinin nasıl en aza indirileceği hakkında adımlar attık” dedi.

TÜRKİYE’DEN AKDENİZ’DE TEMİZLİK VE KORUMA TAKİBİ

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Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansıyla (COP22) dönem başkanlığı iki yıl süreyle Türkiye’ye geçti. Bu sürede Türkiye, 21 ülke, 520 milyon nüfusa ev sahipliği yapan Akdeniz’in temizlenmesi, biyo çeşitliliğinin korunması için, Antalya’da alınan ve Bakanlar Deklarasyonu olarak kabul edilen kararların uygulanmasının takipçisi olacak.

İYİ YOLCULUKLAR BESTE VE BERRA

Çevre Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Antalya’da devam eden Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi’nin 22. Taraflar Konferansı’na (COP22) katılan bakanlarla birlikte Berra ve Beste isimli iki kaplumbağayı denize bıraktı. Balıkçıların ağlarına takılarak yaralanan 48 yaşındaki Beste ve 15 yaşındaki Berra isimli Caretta Caretta cinsi iki deniz kaplumbağası, Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi edilmişti. Berra ve Beste’nin sırtlarına rotalarının, yumurtlama alanlarının ve nefes alma sürelerinin takibi amacıyla uydu takip cihazı takılarak denize bırakıldı.

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