Akdeniz sahilleri ‘Kılıçdaroğlu’ dedi

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YSK’nın cumhurbaşkanı ikinci tur seçimi için belirlediği rakamlara göre 1 milyon 905 bin 525 seçmenin bulunduğu Antalya’da; 1 milyon 633 bin 301 seçmen, 5 bin 592 sandıkta oy kullandı. 1 milyon 615 bin 676 oy geçerli sayıldı.

KATILIM DÜŞTÜ

Katılım oranının yüzde 85.66’yla yurt genelinde olduğu gibi ilk tura göre düşüş gösterdiği kentte resmi olmayan sonuçlara göre; Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu 925 bin seçmenden yüzde 57.26 oy, Cumhur İttifakı’nın adayı Tayyip Erdoğan ise 690 bin seçmenden yüzde 42.74 oy aldı. Mersin ve Adana da Kılıçdaroğlu diyen şehirlerdendi. Mersin’de Kılıçdaroğlu yüzde 60.27, Erdoğan ise 39.73 oranında oya sahip oldu. Adana’da da bu oranlar sırasıyla 54.04 ve 45.96 olarak gerçekleşti.

HATAY ERDOĞAN’A GEÇTİ

Isparta, Burdur, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay ise Erdoğan’ı tercih etti. Isparta’da Erdoğan yüzde 57.67, Kılıçdaroğlu ise yüzde 42.33 oy aldı. Seçimin ilk turunda Erdoğan yüzde 53.65, Kılıçdaroğlu ise yüzde 38.23’lük oy oranına ulaşmıştı. Burdur’da da Erdoğan, yüzde 55.83, Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.17 oy aldı. İlk turda Burdur’da Erdoğan yüzde 51.71, Kılıçdaroğlu ise yüzde 40.89 oy almıştı. Osmaniye’de Erdoğan’ın oy oranı yüzde 66.20, Kılıçdaroğlu’nun ise yüzde 33.80 oldu. Bu oranlar ilk turda sırasıyla 66.31 ve 30.74 olmuştu. İlk turda tercihini Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanan deprem ili Hatay ise bu kez ‘Erdoğan’ dedi. Birinci turda Kılıçdaroğlu’na yüzde 48.08, Erdoğan’a ise yüzde 48.03 oranında oy veren Hatay, 2. turda yüzde 50.14’le Erdoğan’ı seçti. Kılıçdaroğlu da yüzde 49.86 oranında oy alabildi. Erdoğan’ın oylarında en yüksek artış ise 4 puan yükselerek yüzde 75.77 ile afetin merkez üssü Kahramanmaraş’ta yaşandı.