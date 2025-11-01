Akdeniz rüzgarıyla sanat yolculuğu: Antalya Kültür Yolu festivali başladı

Haberin Devamı

Antalya Kültür Yolu Festivali’nin açılışı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan’ın katılımıyla Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle yapıldı. Törene; Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı ile il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı.

ATATÜRK’ÜN “DÜNYANIN EN GÜZEL YERİ” DEDİĞİ ANTALYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada; “Mustafa Kemal Atatürk’ün,“Hiç şüphesiz Antalya dünyanın en güzel yeridir” dediği bu eşsiz şehir; tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla ülkemizin dünyaya açılan en güçlü vitrini, medeniyetler mirasının Akdeniz’deki en kıymetli durağı.” dedi.

ANTALYA: TURİZMİN VE KÜLTÜRÜN BAŞKENTİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan törende yaptığı konuşmada Antalya’nın coğrafi ve kültürel önemine de değindi; “Antalya’mız; dünyanın en çok ziyaret edilen şehirlerinden biri, turizmin başkenti, kültür ve dünya miraslarının kesişim noktası, Akdeniz’in en parlak hatta tabiri caizse kutup yıldızı.”

“Patara’dan Perge’ye, Kaleiçi’nden Aspendos’a; her köşesinde tarih, kültür, sanat ve yaşanmışlık barındıran bu tarih kokan şehir, bugünden itibaren dokuz gün boyunca yine kültür ve sanatla anılacak, Antalyalı hemşerilerimizin yanı sıra yerli ve yabancı misafirlerimize farklı deneyimler yaşatacak.”

SÜRREALİZMDEN ZAMANSIZ SANATA: ANTALYA’DA RENKLİ SERGİ DURAKLARI

Açılış töreninin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve protokol heyeti, Haşim İşcan Kültür Merkezi’nde yer alan “Sır” sergisini ziyaret etti. Geleneksel formları çağdaş sanat anlayışıyla buluşturan bu sergi, izleyicileri sanatın gizemli dünyasında derin bir keşfe davet ediyor. Program kapsamında Antalya Kültür Sanat (AKS) bünyesinde yer alan iki önemli sergi de ziyaret edildi. “Rene Magritte: Sürrealist Kıvılcım” sergisi izleyicilere düş ile gerçeğin sınırlarını sorgulatan bir deneyim sunarken, “Zamanın Katmanları” sergisi geçmiş ile bugünü buluşturarak sanatın zamansız dönüşümünü ortaya koyuyor.

Ziyaretler, kentin simge yapılarından Hadrian Kapısı’nda yer alan “Art Meydan” sergisi ile devam etti. Tarihî atmosferiyle dikkat çeken bu alanda kurulan sergi, antik mirasın izlerini çağdaş sanatla buluşturarak ziyaretçilere etkileyici bir görsel deneyim sunuyor. Gün boyunca süren ziyaret programı, Antalya Kültür Yolu Festivali’nin sanatın farklı disiplinlerini bir araya getiren zengin içeriğini gözler önüne serdi.

ANTALYA’DA SANATIN YANSIMASI: GELENEKTEN GELECEĞE BİR SERÜVEN

Günün son duraklarında ziyaretler, Hadrian Kapısı’ndan Hıdırlık Kulesi’ne uzanan güzergâhta devam etti. Program kapsamında “Gelenekselden Geleceğe”, “Harmoni Karma”, “İnhabitants”, “Hayatın Renkleri” ve “Seramik Tabaklar Üzerinde Antalya Minyatürleri” sergileri gezildi. Antik mirasın izlerini çağdaş sanatla buluşturan bu duraklarda, katılımcılar hem kentin tarihî atmosferini hem de modern sanatın yenilikçi dokunuşlarını aynı anda deneyimleme fırsatı buldu. Her biri Antalya’nın kültürel kimliğine farklı bir pencere açan bu sergiler, kentin sanatla iç içe geçmiş ruhunu gözler önüne serdi. Gün, Hıdırlık Kulesi’nde yer alan “Seyyah: Anadolu Medeniyetleri Dijital Etkileşimli Sanat Eseri” sergisinin ziyaretiyle tamamlandı. Dijital sanatın tarihsel mirasla buluştuğu bu özel sergi, festivalin kültür ve sanatı bir araya getiren yenilikçi vizyonunu bir kez daha ortaya koydu.

AKDENİZ’İN KALBİ ANTALYA’DA SANATLA DOKUZ GÜN

Antalya Kültür Yolu Festivali, 1 Kasım itibarıyla başlayan dopdolu programıyla dokuz gün boyunca konserlerden sergilere, atölyelerden söyleşilere, çocuk etkinliklerinden açık hava gösterilerine kadar her yaşa ve ilgi alanına hitap eden yüzlerce etkinlikle Antalyalılara ve şehri ziyaret eden sanat tutkunlarına unutulmaz bir kültür, sanat deneyimi yaşatacak. Akdeniz’in büyüleyici atmosferinde başlayan bu ilham dolu yolculuk, tarih, sanat ve yaratıcılıkla iç içe geçen bir haftaya kapı aralıyor.