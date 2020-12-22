Akdeniz ilçe Belediye Başkanı Gültak, koronavirüse yakalandı
MERSİN Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
MERSİN Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını, kendisini izole ettiğini bildirerek, "Genel sağlık durumum iyi, geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum" dedi.
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