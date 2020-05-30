Akdeniz bölgesi illeri nelerdir? Akdeniz özellikleri, iklimi, dağları, ovaları ve bitki örtüsü

120.000 kilometrekare yüz ölçümüne sahip olan Akdeniz, Türkiye toplam yüz ölçümünün 'lik kısmında denk gelir. Bölgede dağlar kıyıya paralel uzanır. Akdeniz ikliminin görüldüğü bölge, yüz ölçümü ve nüfus bakımından en büyük 4. bölgedir. Dağların kıyıya paralel uzanması, içi kısımlarla ulaşımın geçitlerle sağlanabilmesine neden olur.

Akdeniz Bölgesi İlleri

Türkiye'nin hem nüfus hem yüz ölçümü açısından 4. büyük bölgesi olan Akdeniz Bölgesi, toplamda 8 ile sahiptir. Akdeniz iklim tipi bu 8 ilin tamamında görülür. Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Mersin ve Osmaniye Akdeniz bölgesi sınırlarında bulunan iller arasındadır. 104 ilçeye sahip olan Akdeniz Bölgesi bu bakımdan, diğer bölgelerimizle kıyaslandığında orta sıralarda yer alır.

Akdeniz Bölgesi Özellikleri

Türkiye'nin turizm bölgesi olarak bilinen Akdeniz Bölgesinin gelir kaynaklarının önemli bir kısmı buradan sağlanır. Kuzey Batı ve Batı kısmında Ege, Kuzey kısmında İç Anadolu, Doğu kısmında Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Güney tarafında ise Akdeniz bulunur. Kıyı bölgelerimize göre daha az nüfusa sahiptir.

Akdeniz Bölgesi, yurdun güneyinde kıyı kesimi boyunca uzanır. Nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Yani kara parçasına göre nüfus yoğunluğu düşük sayılabilir. Tütün, buğday, pirinç, tütün, pamuk, muz, turunçgiller, zeytin, ananas, haşhaş, gül ve şeker pancarı Akdeniz Bölgesinde önemli oranlara yetiştirilir.

Seracılık alanında Türkiye'de ilk sırada yer alır. Özellikle Antalya ve Mersin çevre kısımlarında seracılık yaygındır. Hayvancılık fazla gelişmediğinden, yaylacılık ile birlikte yürütülür. Kıl Keçisi, Sığır ve Koyun en azla yetiştirilen hayvanlardır. Antalya bölümünde turizm gelişmişken, Adana bölümünde tarım gelişmiştir. Adana bölümünün nüfusu Antalya bölümüne göre daha fazladır.

Akdeniz Bölgesi İklimi

Akdeniz bölgesinin tamamı kıyı olduğunda, tam görülen iklim tipi Akdeniz iklimidir. Yazlar sıcak ve kurak geçerken, kışlar yağışlı ve ılık geçer. En sıcak aylarda sıcaklık ortalama 28-30 derece arası olurken, en soğuk aylarda ortalama 8-10 derece arasında olur. Yıllık ortalama sıcaklık 18 derecedir. Don olayları ve kar yağışlarına çok ender şekilde rastlanır.

Yağış en fazla kış aylarında düşerken, en az yaz mevsiminde düşer. Kış mevsiminde görülen yağışlar cephesel kökenlidirler. Cephesel kökenli yağışlar en çok Akdeniz iklim tipinde görülür. Yıllık yağış 600-1000 mm arasında değişim gösterebilir. Bitki örtüsü kızılçam ormanlarının tahrip edilmesi sonucunda makidir.

Akdeniz Bölgesi Ovaları

Akdeniz Bölgesi sulama açısından elverişli bir toprak yapısına sahiptir. Akdeniz'deki ovalar Türkiye için de önemli yere sahiptir. Burada bulunan ovalar Türkiye'nin önemli tarım alanlarını oluştururlar. Akdeniz Bölgesinde bulunan ovalar şöyle sıralanabilir.

- Antalya Ovası, Çukurova, Acıpayam Ovası, Amik Ovası, Silifke Ovası, Elmalı Ovası, Isparta Ovası, Kestel Ovası, Maraş Ovası'dır.

En önemlileri, Çukurova, Antalya Ovası, Elmalı Ovası ve Amik olarak biliniyor. Buralar tarıma oldukça elverişlidir.

Akdeniz Bölgesi Bitki Örtüsü

Akdeniz'in bitki örtüsü özellikle sıcak ve kurak yaz mevsiminden etkilenir. Bu sebeple kurakçıl bir tipe sahiptir. Kolayca bozulabilme eğilimi içerisindedir. Tahrip edilen orman örtüsü yer yer çalılıklar halini almıştır. Bu çalılıklar da gün geçtikçe seyrekleşir. Akdeniz Bölgesi geçmişte sahip olduğu bitki örtüsü özelliklerinin tamamını yok etmiştir. Keçiboynuzu, defne, kocayemiş, yabani zeytinler Akdeniz iklim türünde yetişen bitkilere örnektir.

Akdeniz Bölgesinin bitki örtüsü ve özellikleri bu şekildedir. Bölgede görülen bitki örtüsü ayrıca, Amerika, Portekiz, Orta Şili, Afrika, Avustralya ve Kap Bölgesinde görülür.