Akdeniz açıklarında görüldü! Tekneyle aynı uzunlukta: 'Böylesini ilk defa gördüm, çok korktuk'

Balıkçı Mustafa Oktay ve ekibi, Dörtyol sahilinden tekneyle Akdeniz'e açıldı. Payas açıklarına geldiklerinde denize demir atan Oktay'ın teknesinin çapa halatına büyük bir köpek balığı takıldı. Devasa büyüklükteki köpek balığını halattan kurtarmak için 45 dakika mücadele veren Oktay ve ekibi o anları kamerayla kayıt altına aldı. Halatı silkeleyerek köpek balığını halattan kurtaran balıkçılar, köpek balığının büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşadıklarını söylediler.

Yaşadıkları anları cep telefonu kamerasına kaydeden Mustafa Oktay, 35 yıldır balıkçılıkla uğraştığını belirterek şunları söyledi: "Payas açıklarındaydık, çok enteresan bir olay oldu. Teknenin çapa halatına büyük bir köpek balığı sarmıştı. Yaklaşık 45 dakika uğraştık. Halata sıkıca dolanmıştı. Kancayla müdahale ettik, elimizi atmadık çünkü ısırır diye korktuk. Altı-yedi metre boyundaydı, tekneyle neredeyse aynı uzunluktaydı. Daha önce kılıç balığı çapanın halatına dolanmıştı ama bu kadar büyük bir köpek balığını ilk kez gördüm. Çok korktuk ama sonunda zarar görmeden kurtulduk."