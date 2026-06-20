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Akdeniz'de peş peşe depremler: Önce 4.7 sonra 5.3 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti

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#Deprem#Akdeniz#AFAD
Akdenizde peş peşe depremler: Önce 4.7 sonra 5.3 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 12:53

AFAD tarafından yapılan açıklamada Akdeniz açıklarında peş peşe deprem oldu. Önce 4.7 sonra 5.3 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.31'de meydana gelen depremin derinliği 9.32 kilometre olarak ölçüldü.

Saat 12.37'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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Akdenizde peş peşe depremler: Önce 4.7 sonra 5.3 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti

 

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#Deprem#Akdeniz#AFAD

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