Akdeniz'de peş peşe depremler: Önce 4.7 sonra 5.3 büyüklüğünde sarsıntı gerçekleşti

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgilere göre, Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.31'de meydana gelen depremin derinliği 9.32 kilometre olarak ölçüldü.
Saat 12.37'de 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 20, 2026
Büyüklük:5.3 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2026-06-20
Saat:12:37:32 TSİ
Enlem:34.91367 N
Boylam:24.36867 E
Derinlik:35.5 km
Detay:https://t.co/heQ8T4tQ4f@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi