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Akdeniz açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Muğla#Datça
Akdeniz açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 17:50

Akdeniz’de, Datça'ya 290,53 kilometre mesafede 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.

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Akdeniz'de saat 17.30'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 290,53 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

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#Deprem#Muğla#Datça

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