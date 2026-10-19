Akdeniz açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem

Haber Merkezi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 17:50
Akdeniz’de, Datça'ya 290,53 kilometre mesafede 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Haberlerimizi Google’da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Akdeniz'de saat 17.30'da 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 290,53 kilometre mesafede ve 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.
Ayrıntılar geliyor…