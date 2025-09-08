Akdamar’da 13’üncü ayin

Haberin Devamı

Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası’nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi’nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2005 yılında restorasyon çalışması başlatıldı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tarihi kilise, 2007 yılında uluslararası törenle ‘Anıt Müze’ olarak açıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izniyle yılda bir kez ibadete açılan tarihi kilisede, 19 Eylül 2010’da 95 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Tarihi kilise, bu yıl 13’üncü ayine ev sahipliği yaptı.

Her yıl eylül ayının ilk pazar günü yapılan ayin için yurtiçi ve dışından çok sayıda kişi Akdamar adasında bir araya geldi. Van Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı deniz otobüsleri de ayine gelenler için ek seferler düzenledi. Ayinin başkanlığını Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yaptı. Ayini Episkopos Hovagim Manukyan yönetti. Ayinde katılımcılar mum yaktı, dua etti ve ilahiler okudu.

Haberin Devamı

PATRİK MAŞALYAN: DUALAR BARIŞ İÇİN

Yaklaşık 2 saat süren ayin sonrası açıkama yapan Maşalyan, gazetecilere geldikleri yerlere barış ve huzur içinde döneceklerini belirterek, “Buraya dünyanın her köşesinden, Amerika’dan, İngiltere’den, Avrupa’dan, Anadolu’nun farklı yerlerinden, İstanbul’dan ve özellikle Ermenistan’dan hacılar geldi. Bugünü kutladık. 1100 yıllık Akdamar Surp Haç Kilisesi’nde geçmişimizi yâd ettik. Bugünümüz için şükrettik. Şimdi evlerimize dönüyoruz. Bize bu imkânı sağlayan devlet yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ettiğimiz dualarla barış gökten yeryüzüne, insanların üstüne iner inşallah” dedi.