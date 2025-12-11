Akdağ'a tırmanırken mahsur kalan 3 arkadaş kurtarıldı

Haberin Devamı

Adana'nın Pozantı ilçesinde Gökbez Mahallesi Armutoğlu Yaylası'nda Akdağ'a tırmanışa geçen Erdem Ö., Fahrettin T. ve Necmettin Enes K., gece saatlerinde karlı bölgede mahsur kaldı. 3 arkadaşın telefonla yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye AFAD ve JAK ekipleri sevk edildi. Başlatılan arama çalışmasına bölgede faaliyet gösteren bir dağcılık kulübü de destek verdi.

Arama çalışması sonucu ulaşılan 3 arkadaşa AFAD ekiplerince yiyecek, su ve sıcak içecek ikram edildi. Ekiplerce güvenli bölgeye getirilen grup, buradan da kontrol amaçlı hastaneye götürüldü. 3 arkadaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.