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Akciğerine çekirdek kabuğu kaçtı! 15 aylık bebek acil müdahaleyle kurtarıldı

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#Çekirdek Kabuğu#Bebek#Sağlık
Akciğerine çekirdek kabuğu kaçtı 15 aylık bebek acil müdahaleyle kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 07, 2025 19:38

Batman'da oyun oynarken akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık bebek acil ameliyata alınarak sağlığına kavuştu.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 aylık D.A, evde oyun oynarken çekirdek kabuğu yuttu. Bebeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden babası, Heimlich manevrası uygulayarak kabukların bir kısmını çıkardı. İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Akciğerine çekirdek kabuğu kaçtı 15 aylık bebek acil müdahaleyle kurtarıldı

AKCİĞERİNE ÇEKİRDEK KABUĞU KAÇTI

Çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Selim Özkaya tarafından gerçekleştirilen operasyonla, bebeğin akciğerine kaçan çekirdek kabuğu çıkarıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkaya, operasyonun başarılı geçtiğini, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Özkaya, bebeğin kısa sürede taburcu edilmesinin planlandığını kaydetti.

 

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#Çekirdek Kabuğu#Bebek#Sağlık

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