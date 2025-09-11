Akciğer kanserinin maliyeti 129 milyar TL

Haberin Devamı

Dünyada kansere bağlı ölümler içinde en önemli ölüm nedeni olan kanser ise yüzde 18 ile hâlâ akciğer kanseri. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği bir çalışma yaparak akciğer kanserinin ekonomik boyutunu inceledi ve bir rapor hazırladı.

Prof. Dr. Nuri Karadurmuş, “Türkiye şu anda en çok sigara içen ülkeler arasında. Kansere bağlı ölümlerin de yüzde 18’i akciğer kanseri. Çocuklarımız çok eğitimli ancak gençlerimiz sigara kullanımında maalesef kötü” dedi.

‘İŞGÜCÜ KAYBI OLUYOR’

Akciğer kanserinin ülkemize çok yüksek maliyeti olduğunu söyleyen Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Simten Malhan ise “2023 yılında bir çalışma yaptık. 209 ülkede, 24 farklı kanser türü incelendi ve akciğer kanserinin ekonomik yükü yüzde 15.4 ile en yüksek orana sahip. 2020-2050 yılları arasında tahmini ekonomik yükü ise 25 trilyon dolar. Ülkemize baktığımızda ise hastalık farklı alanlarda işbirliği gerektiren bir hastalık olduğu için multidisipliner bir yaklaşım ile inceledik. Her evrede farklı bir tedavi var ve hepsinin maliyetleri farklı. Mesela poliklinikten, yatarak tedaviye, cerrahi müdahalelerden radyoterapiye kadar birçok farklı tedavi süreçlerindeki maliyetleri çıkardık. Bu da 48 milyar lira olarak hesaplandı. Ancak burada sadece bir kişi değil yakınları da etkileniyor. Onlar da tedavi sürecinde işgücü kaybına uğruyor. Hasta yakınının çevresini de katarak bir hesaplama yaptığımız zaman 81 milyarlık bir kayba neden oluyor. Sonuç olarak akciğer kanseri 129 milyar liralık bir ekonomik kayba neden oluyor” diye konuştu.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Köksal da, akciğer kanserinde sağ kalımı uzatmanın en önemli yolunun erken evrede teşhis olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Köksal düşük doz bilgisayarlı tomografi ile taramanın programlara alınması gerektiğini söyledi.