Akçakoca’da sokaklar yıkandı

Akçakoca Belediyesi ekipleri, dezenfektanlı suyla sokakları yıkadı. İtfaiye aracıyla sokaklara dezenfektanlı su sıkılırken, temizlik çalışanları ise fırçalarla sokakları yıkadı. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz da çalışmalara katılarak, hortumla su tuttu. Yanmaz ayrıca vatandaşlara maske dağıttı.

Okan Yanmaz koronavirüsle mücadele ettiklerini belirterek, "Baş belası bir virüsle savaşıyoruz. Evde kal Akçakoca diyoruz. Tedbirlerimizi elden bırakmıyoruz. Dezenfekte tüneli kurarak vatandaş sabah ve akşam tünele girerek evine virüs taşımamış olacak. Akçakoca kurallara uyum sağlıyor. Süreci atlatacağız. Bizde bugüne kadar vaka çıkmaması sevindirici. Sokakları belli aralıklarla dezenfekte ediyoruz" dedi.