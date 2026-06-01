×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akçakoca Belediyesi Başkanvekili Alev Ünal oldu! Seçim sonrası arbede çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Akçakoca#Alev Ünal#AK Parti
Akçakoca Belediyesi Başkanvekili Alev Ünal oldu Seçim sonrası arbede çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2026 16:44

Düzce'de Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın tutuklanıp, görevden uzaklaştırılmasının ardından AK Parti'nin adayı Alev Ünal, yapılan seçimle belediye başkanvekili oldu. Seçim sonrası AK Parti ve CHP'li üyeler arasında arbede çıktı.

Haberin Devamı

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'İrtikap' suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 23 Mayıs’ta tutuklandı. Albayrak'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden de uzaklaştırılmasının ardından Akçakoca Belediye Meclisi'nde belediye başkanvekilliği için seçim yapıldı.

Akçakoca Belediyesi Başkanvekili Alev Ünal oldu Seçim sonrası arbede çıktı

Seçimde CHP'li Naim Top ile AK Parti'li Alev Ünal aday oldu. Seçimde ilk iki turda salt çoğunluk sağlanmazken, üçüncü turda AK Parti'nin adayı Alev Ünal 9 oyla belediye başkanvekili seçildi. CHP adayı Naim Top ise 6 oy aldı.

Akçakoca Belediyesi Başkanvekili Alev Ünal oldu Seçim sonrası arbede çıktı

Haberin Devamı

Seçim sonrası belediye meclis salonunda taraflar arasında çıkan tartışma, arbedeye dönüştü. Çıkan arbede polis ve zabıta ekiplerinin araya girmesi ile sona erdi.

Akçakoca Belediyesi Başkanvekili Alev Ünal oldu Seçim sonrası arbede çıktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akçakoca#Alev Ünal#AK Parti

BAKMADAN GEÇME!