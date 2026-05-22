Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, gözaltına alındı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2026 15:38

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Belediye Başkanı Fikret Albayrak, 'İrtikap' suçlamasıyla gözaltına alındı.

E.Ö., 2023 yılında ruhsat aldığı ve inşaatı devam eden taşınmazı için iskan sürecinde kendisinden para istediğini iddia ettiği Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'tan şikayetçi oldu. E.Ö., Albayrak’ın iskan işlemlerinin yapılması karşılığında 2,5 milyon lira istediğini, ödeme için çek kabul ettiğini ve ardından inşaatına kısmi iskan verildiğini belirtti. Benzer şekilde H.P. de inşaatının aynı gerekçelerle durdurulduğunu ve Albayrak’ın çalışanı F.Ç. aracılığıyla kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini iddia etti. H.P., parayı vermediği için inşaat faaliyetlerine devam etmesine izin verilmediğini öne sürerek şikayetçi oldu.

AFYONKARAHİSAR'DA GÖZALTINA ALINDI

Şikayetler sonrası Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'İrtikap' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; evinde ve belediyeye bağlı bir iştirak şirketinde arama yapıldı. Bir program için Antalya'ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar’da gözaltına alındı.

