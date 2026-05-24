Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklama şöyle:

Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması şu şekilde:

Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK hakkında “İcbar suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.