×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı

Güncelleme Tarihi:

#Akçakoca Belediyesi#Düzce#Belediye
Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak görevden uzaklaştırıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2026 13:48

İçişleri Bakanlığı, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı’ndan gelen açıklama şöyle:

Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak’ın İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmasına dair basın açıklaması şu şekilde:
Düzce ili Akçakoca Belediye Başkanı Fikret ALBAYRAK hakkında “İcbar suretiyle İrtikap” suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Düzce 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 23.05.2026 tarih ve 2026/274 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır.

Gözden KaçmasınCHP genel merkezinde tahliye gerginliği | Ankara Valiliğinden polise talimatCHP genel merkezinde tahliye gerginliği | Ankara Valiliği'nden polise talimatHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Akçakoca Belediyesi#Düzce#Belediye

BAKMADAN GEÇME!