Akçakoca Başkanı ‘irtikap’tan tutuklandı

Müşteki E.Ö., 2023’te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskân işlerinin tamamlanması için kendisine babası H.Ö. aracılığıyla ulaşarak 2.5 milyon lira talep eden Albayrak’ın çek almayı kabul ettiğini, sonrasında inşaatına kısmi iskân aldığını beyan ederek Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulunmuştu. Ayrıca H.P. de aynı gerekçelerle inşaatının durdurulduğu ve çalışanı F.Ç. aracılığıyla Albayrak’ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini, parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediği iddiasıyla şikâyetçi olmuştu. ‘İrtikap’ suçundan başlatılan soruşturmada, Antalya’ya gittiği belirtilen Albayrak, Afyonkarahisar’da gözaltına alınarak Düzce’ye getirilmişti. Adliyeye sevk edilen Fikret Albayrak, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklandı.