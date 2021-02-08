MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkçakale’de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
GeriGündem Akçakale’de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 18:52 | Son Güncelleme:

Akçakale’de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akçakale’de otomobil devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

 

Kaza, Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. İlçe merkezine giden sürücüsü öğrenilemeyen 63 ABZ 748 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde bulunan İbrahim Halil Aydar ile Murat Ünal ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akçakale Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Halil Aydar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle