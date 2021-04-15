Akbulut vefat etti

YILDIZI ÖZAL’LA PARLADI

1935 yılında Erzincan’da dünyaya gelen Akbulut, PTT memuru babasının tayinleri nedeniyle ilk, orta ve lise eğitimlerini farklı illerde aldı, sonra da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Politikaya ilk Adalet Partisi saflarından atılan Akbulut, Erzincan İl Başkanlığı yaptı. Siyasette adının duyulması ise 12 Eylül askeri darbesinin ardından iktidara gelen Anavatan Partisi (ANAP) saflarına katılmasıyla oldu. Önce ANAP’ın Erzincan örgütünü kuran Akbulut, ardından da milletvekili seçildi. ANAP’ta önce İçişleri Bakanlığı ve TBMM Başkanlığı, Turgut Özal’ın Cumhurbaşkanı olmasının ardından da Genel Başkanlık ve Başbakanlık görevlerini üstlenen Akbulut, ANAP’ın ünlü “muhafazakar” kanadının da önde gelen ismiydi.

ANAP GENEL BAŞKANLIĞI

Yıldırım Akbulut, 1987–1999 ve 1999–2000 yılları arasında TBMM Başkanlığı, 1989-1991 yılları arasında da ANAP Genel Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinde bulundu.

Başbakanlığı döneminde “Özal’ın emanetçisi” yorumlarının hedefi olan Akbulut ile Özal’ın arasına ise ilk Körfez Krizi girdi.

KÖRFEZ KRİZİ

Özal’ın Körfez’e asker gönderme niyetine karşılık dönemin Başbakanı Akbulut isteksiz bir tutum aldı. Bu süreç Özal ile Akbulut arasındaki iplerin kopmasına neden olan sürecin de başlangıcı oldu. Bütün bu süreçlerin ardından da Başbakanlık görevinden ayrılmak zorunda kaldı.

Siyasi eleştirilerin yanı sıra alaycı eleştirilerin de hedefi oldu ve adına fıkralar üretildi. Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Samia Akbulut’la evli olan Akbulut üç çocuk babasıydı.

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