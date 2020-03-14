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Bahattin ALBAYRAK/ DİDİM (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 14.03.2020 - 14:53,Son Güncelleme:/

Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor

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Akbük kıyısındaki kaçak yapılar yıkılıyor
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AYDIN'ın Didim ilçesinin tatil beldesi Akbük bölgesinde, kıyıdaki kaçak yapı ve eklentiler, belediye ekiplerince yıkılıyor.

Didim Belediyesi ekipleri, sahil ve deniz içerisinde düzensiz ve kaçak olduğu tespit edilen yapı ve iskelelerin yıkımı için harekete geçti. Sahillerin halkın kullanımına kapatılması ve düzensiz yapılanma nedeniyle gecekondu kanununun ilgili madde ve hükümleri gereği yıkım çalışmaları yürütülüyor. Bölgedeki sahil kenarındaki kaçak ve yasal olmayan uzantıların yıkım işlemleri ise, zabıta görevlileri ve polis ekiplerinin nezaretinde yapılıyor.

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