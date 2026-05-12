Akbelen’in simgesi... Esra’ya tahliye

#Esra Işık#Akbelen#DAVA
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2026 07:00

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin kamulaştırılmasına karşı çıktığı için 31 Mart’tan bu yana tutuklu bulunan Esra Işık hakkında tahliye kararı verildi.

Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin acele kamulaştırılmasına karşı düzenlenen protesto sonrasında 30 Mart gecesi gözaltına alınan İkizköy Mahalle Muhtarı Nejla Işık’ın kızı Esra Işık, ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçlamasıyla 31 Mart’ta tutuklanmış, daha sonra Muğla Cezaevi’nden Şakran’daki İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmişti. Esra Işık, geçtiğimiz haftalarda hâkim karşısına çıkmış ancak tahliye edilmemişti. Işık’ın tutuklu bulunduğu soruşturmada dün yeni bir gelişme yaşandı. Milas 3. Asli Ceza Mahkemesi, 41 gündür cezaevinde bulunan Esra Işık hakkında yurtdışına çıkış yasağı ile tahliye kararı verdi. 

 

