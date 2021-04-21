Akbank çalışma saatleri nedir? Akbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

Akbank, 1948'de Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup iş adamı tarafından bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuş özel bir bankadır. 900’ün üzerinde şubesi olan ve 15.000 in üzerinde çalışanı bulunan Akbank Türkiye’nin en büyük bankalarından biridir.

2017 yılında Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası” araştırmasında üst üste 6. Kez Türkiye’nin en değerli banka markası olarak dünya genelinde 500 banka arasından 94. olmuştur.

Yurt içinde 840 şubesi ve yaklaşık 14 bin çalışanı vardır. Akbank 15 milyonunun üzerindeki müşterisine hizmetlerini, geleneksel dağıtım yapan şubelerin dışında internet, mobil, çağrı merkezi, yaklaşık 4.200 ATM, 460 binden fazla POS terminali ile sunmaktadır.

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Buna göre Akbank 10.00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12.30’da giren Akbank 13.30’da tekrar mesaiye başlıyor. Kapanış saati olan 16.30’a kadar hizmet veriyor. Hafta sonu ise kapalıdır ve çalışmaz.

Akbank genel müdürlüğü, Konaklar mah. 4. Levent Büyükdere Cad. Sabancı Center (içinde) / Levent / Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca (0212)4442525 numaralı telefon aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

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