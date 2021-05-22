Akbank çalışma saatleri 2021 - Akbank saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? Akbank öğle arası açılış ve kapanış saatleri

17 günlük tam kapanma sürecinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda kademeli normalleşme dönemine geçildi. Buna göre çalışma saatleri en çok merak edilen kurumlar arasında bankalar yer alıyor. Vatandaşların tercih ettiği bankalardan olan Akbank ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi ve hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizde Akbank çalışma günleri ve bankanın açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. Akbank hafta sonu açık mı, kaça kadar açık? İşte, Akbank çalışma saatleri 2021...

AKBANK KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında bankaların çalışma saatleri de yeniden düzenlendi. Buna göre Akbank 10.00’da açılmaktadır. Kapanış saati olan 16.30’a kadar da hizmet veriyor.

AKBANK ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Öğle tatiline 12.30’da giren Akbank 13.30’da tekrar mesaiye başlıyor.

AKBANK HAFTA SONU AÇIK MI?

Hafta sonu ise kapalıdır ve çalışmaz.

Not: Çalışma saatleri Koronavirüs vaka artışı ve vaka düşüşü ile illere göre farklılık gösterebilir. Lütfen bulunduğunuz ildeki İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını takip ediniz.

AKBANK RESMİ TATİLLERDE VE BAYRAMLARDA DA AÇIK MI?

Akbank şubeleri Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramlarda hizmet vermemektedir.

Akbank genel müdürlüğü, Konaklar mah. 4. Levent Büyükdere Cad. Sabancı Center (içinde) / Levent / Beşiktaş / İstanbul adresinde bulunmaktadır. Ayrıca (0212)4442525 numaralı telefon aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

Akbank, 1948'de Adana'da Hacı Ömer Sabancı'nın da aralarında bulunduğu bir grup iş adamı tarafından bölgedeki pamuk üreticilerine finansman sağlamak amacıyla kurulmuş özel bir bankadır. 900’ün üzerinde şubesi olan ve 15.000 in üzerinde çalışanı bulunan Akbank Türkiye’nin en büyük bankalarından biridir.

2017 yılında Brand Finance tarafından hazırlanan “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası” araştırmasında üst üste 6. Kez Türkiye’nin en değerli banka markası olarak dünya genelinde 500 banka arasından 94. olmuştur.

Yurt içinde 840 şubesi ve yaklaşık 14 bin çalışanı vardır. Akbank 15 milyonunun üzerindeki müşterisine hizmetlerini, geleneksel dağıtım yapan şubelerin dışında internet, mobil, çağrı merkezi, yaklaşık 4.200 ATM, 460 binden fazla POS terminali ile sunmaktadır.

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