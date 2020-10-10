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GAZİANTEP, (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti

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Akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar esrar ele geçti
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GAZİANTEP’te, polisin düzenlediği operasyonda, akaryakıt tankerinde, 100 kilo kubar ve 550 gram toz esrar ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’e yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, uyuşturucunun taşındığı akaryakıt tankerini tespit ederek takibe aldı. Sürücüsü ve plakası açıklanmayan tanker, kent girişinde durduruldu. Polislerin eğitimli köpekle yaptığı aramada, tankerin yatak bölümüne gizlenmiş 100 kilo kubar ve 550 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis, tanker şoförünü gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

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