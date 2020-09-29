Akaryakıt kaçakçılarına helikopter destekli operasyon kamerada

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince akaryakıt kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada gemi taşımacılığı firması kurulduğu ve kaçakçılık faaliyetini gizlemek için gemi temin edilerek ÖTV’siz yakıt alarak haksız kazanç elde edildiğini belirledi. Suç örgütü üyelerinin ÖTV indirimiyle alınan akaryakıtın özel düzenekle deniz araçlarına yüklendiği ve akaryakıtın yine aynı düzenekle denizdeki küçük teknelere aktarılarak usulsüz bir şekilde piyasa sürüldüğünü tespit etti. Hazırlıklarını tamamlayan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz cuma günü çok sayıda adrese eş zamanlı helikopter destekli operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 21 şüpheli gözaltına alındı. 434 bin litre motorin, 4 adet çeşitli marka ve model kapalı kasa araç, 1 adet akaryakıt tanker gemisi, 1 adet tekne ele geçirildi. Yapılan operasyonla polis ekiplerinin yaklaşık 2.500.000 TL’lik kamu zararı oluşmasının engellediği öğrenildi. Yakalanan 21 şüpheliden ikisi işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, "Akaryakıt Kaçakçılığı" suçundan 19 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.