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Akaryakıt istasyonunun yanındaki palet fabrikasında yangın

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#Kocaeli#Yangın#Fabrika
Akaryakıt istasyonunun yanındaki palet fabrikasında yangın
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2024 15:08

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Yangının, fabrikanın bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, çok sayıda itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

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Yangın, saat 13.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Balçık Köyü Mahallesi Molla Fenari yolundaki bir palet fabrikasında çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye AFAD ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Akaryakıt istasyonunun yanındaki palet fabrikasında yangın

Yangın nedeniyle gökyüzü dumanla kaplanırken, alevler hızla yayıldı. Yangının fabrikanın bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunurken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İlk belirlemelere göre, yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmadığı belirtildi.

Akaryakıt istasyonunun yanındaki palet fabrikasında yangın

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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da yangınla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Gebze ilçemizde bir palet fabrikasında yangın meydana gelmiş olup, AFAD, Büyükşehir ve Organize Sanayi Bölgelerinde bulunan itfaiyelerle müdahale edilmektedir. Aşırı sıcaklar nedeniyle dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçmiş olsun” dedi. 

Akaryakıt istasyonunun yanındaki palet fabrikasında yangın

 

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#Kocaeli#Yangın#Fabrika

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