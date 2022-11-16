Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Akaryakıt istasyonundaki tartışma kanlı bitti!

Güncelleme Tarihi:

#Ankara#Silahlı Kavga#Altındağ
Akaryakıt istasyonundaki tartışma kanlı bitti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2022 00:26

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda, husumetli kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Haberin Devamı

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Altındağ ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi.

İddialara göre, aralarında husumet bulunan Hüseyin Yaymaz ile Resul Kırkbeş akaryakıt istasyonunda tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucunda Kırkbeş ile Yaymaz, yanlarında bulundurdukları silahla birbirlerine kurşun yağdırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yaymaz ile Kırkbeş’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Akaryakıt istasyonundaki tartışma kanlı bitti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ankara#Silahlı Kavga#Altındağ

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama

BAKMADAN GEÇME!

8 milyar olduk Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız

8 milyar olduk! Doğar doğmaz ünlü olanlar yaşadıklarını anlattı... Hangi yıl 10 milyar kişi olacağız?

#Birleşmiş Milletler
NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

NBA’de Şengün fırtınası… Alperen nereye koşuyor? ‘Dünyanın sayılı oyuncularından biri olabilir’

#Alperen Şengün
Konaklamada yeni dönem

Konaklamada yeni dönem

#Konaklama