Akaryakıt istasyonundaki korkunç cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

Olay, 17 Eylül 2025 tarihinde saat 06.00 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun market bölümünde meydana geldi. Yiğit T, kız meselesi nedeniyle husumetli oldukları öğrenilen Toprak Yiğitdoğan’ın çalıştığı akaryakıt istasyonuna geldi. Yiğit T., markete gelen bir kişinin kasaya para ödeyip çıkmasının ardından tabancayı çıkartarak Toprak Yiğitdoğan’a ateş açtı. Ağır yaralanan Toprak Yiğitdoğan, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan Yiğit T. ve olaya dahil olduğu değerlendirilen A.M. ile suça sürüklenen çocuk Ş.S. gözaltına alındı. Ş.S. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Yiğit T. ve A.M. tutuklandı.

Yiğit T.'nin Toprak Yiğitdoğan'ı iş yerinde çalıştığı sırada tabancayla vurarak öldürdüğü cinayet anına yönelik güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Akaryakıt istasyonunda bulunan markete gelen bir kişinin kasaya para ödeyip çıkmasının ardından tabancasını çıkaran Yiğit T.’nin Yiğitdoğan’a ateş etmesi ve ardından koşarak kaçtığı anlar kameralara yansıdı.