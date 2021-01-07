MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriAkaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı
GeriGündem Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)
Haber Giriş: 07.01.2021 - 13:55 | Son Güncelleme:

Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Akaryakıt istasyonunda yangın: 2 yaralı
Abone Olgoogle-news

KAHRAMANMARAŞ'ta bir akaryakıt istasyonunda kaynak yapımı sırasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 kişi yaralandı.

Doğukent yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda öğle saatlerinde, kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın sırasında yaralanan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Bir akaryakıt pompasının kullanılmaz hale geldiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle